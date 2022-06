Velika prelomnica za sina Jureta Koširja (FOTO)

Veliko staršev po Sloveniji se te dni srečuje s pomembnim zaključnim dejanjem svojih osnovnošolcev. Med njimi sta tudi Alenka in Jure Košir, ki ju je sin Jalen opomnil, kako hitro mineva čas. Devet let je zdrvelo mimo, kot bi pihnil, pravi nekdanji smučarski prvak, ki je še zadnjič z roko v roki pospremil svojega najmlajšega otroka na šolsko dvorišče.

Alenka s svojo sodobno družino med praznovanjem sinove valete

Pri Koširjevih so po hčerinem maturantskem plesu imeli zdaj še valeto, kar je zaokrožilo praznovanje njihovih učenjakov. Zdaj bodo na vrsti srednješolski izzivi, s čimer se starši sicer še ne obremenjujejo, saj se zavedajo, da je njihov Jalen zelo zanesljiv, marljiv in vesten fant. Za zdaj je mami in očetu prizanesel z običajnimi najstniškimi tegobami in glede na njegovo umirjeno, čutno naravo bodo tudi dijaška leta minila brez pretiranih nihanj.

Leto 2022 bo tako ostalo v spominu v znamenju slavnostnih plesov in praznovanj pomembnih življenjskih prelomnic, ki napovedujejo brezskrbno poletje, ko bo veliko razlogov za uživaško razvajanje.

Takole je pred devetimi leti Jalen dobesedno skočil v prvi razred.

Jure je slikovito predstavil, kako hitro čas beži, ko je primerjal fotografiji z začetka in konca sinove osnovne šole.