Velika čast za Mel B: poroka na posebnem mestu (Suzy)

Melanie Janine Brown ali Mel B, nekdanja članica skupine Spice Girls, se je minulo soboto poročila s svojim dolgoletnim partnerjem, frizerjem Roryjem McPheejem. Slovesnost je potekala v katedrali sv. Pavla v Londonu, kjer se lahko poročijo le redki posamezniki, med drugimi sta si tam prstane izmenjala tedaj še princ Charles in princesa Diana. Nevesta je blestela v razkošni beli poročni obleki, okrašeni z biseri ter z dolgo tančico, ženin je nosil škotski kilt.

Na poroki je bila od nekdanjih članic legendarne skupine le Emma Bunton (Baby Spice), ki je prišla s partnerjem in sinom. Ostale članice, Victoria Beckham, Geri Horner in Mel C se dogodka niso udeležile, so pa nevesti čestitale na družbenih omrežjih. Med gosti so bila tudi mnoga znana imena: Daisy Lowe, Cara Delevingne, Katherine Ryan, Tom Allen in Leigh Francis. Oblikovalka poročne obleke Josephine Scott je povedala, da je bila toaleta zasnovana tako, da je poudarila moč, eleganco in čutnost, kar je popoln odsev Mel B kot ženske in ikone.