Njihova skromnost je nalezljiva in naravnost ljubka. Niti za trenutek ne pokažejo, da so osvojili najpomembnejši festival in se bodo čez dobra dva meseca predstavili širnemu svetu. Le nekaj dni po slavju na EMI so LPS dočakali dijaki v Celju in jih nagradili s toplim sprejemom. V slogu z njihovim imenom so lokalni picopeki pogostili množico s hrustljavo italijansko specialiteto, najslavnejša peterica na šoli pa je delila avtograme, dajala izjave in sramežljivo pogledovala proti navdušenim vrstnikom. Ti so na vse grlo prepevali zmagovalno pesem Disko in glasno skandirali njihovo ime, ki ga bom...