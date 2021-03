Veličastne zvezde med nami

Joan Collins

Še danes je prepoznavna kot eden najzlobnejših likov v zgodovini televizije. Alexis v Dinastiji je bila tudi ena najbolj osovraženih žensk v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, in ko je zanjo prejela emmyja, se je na odru zahvalila Sophii Loren, ki je vlogo zavrnila. Joan je pri 50 pozirala za Playboy, pogosto pa so ji rekli kar najlepša ženska na svetu. Poročena je bila kar petkrat, ima tri otroke in štiri vnuke. Trenutno je že skoraj 20 let poročena z 31 let mlajšim producentom Percyjem Gibsonom. Še pri skoraj 88 letih telovadi trikrat na teden in skrbi za lepo postavo.

Joan Collins

Sophia Loren

»Vse, kar vidite, dolgujem špagetom,« je slavni izrek Italijanke, ki ni svojih oblin nikoli skrivala, napisala pa je tudi tri kuharske knjige. Odraščala je v revščini, in ko je imela šest let, ji je med drugo svetovno vojno v bradico priletel šrapnel bombe. Čeprav je še pri 86 letih seks simbol, je že pri 16 spoznala ljubezen svojega življenja, 22 let starejšega režiserja Carla Pontija. Preden sta se poročila, je imela še kratko afero s Caryjem Grantom, ki mu je menda strla srce. S Pontijem je ostala poročena do njegove smrti, skupaj imata dva sinova, Sophia pa je tudi štirikratna babica.

Sophia Loren

Gina Lollobrigida

Letos bo dopolnila 94 let, bila pa je ena največjih filmskih zvezd v 50. letih prejšnjega stoletja in priljubljen seks simbol. Ko je z leti vedno manj snemala, se je posvečala novinarstvu in fotografirala tako Salvadorja Dalija kot Audrey Hepburn in pred skoraj 50 leti naredila ekskluzivni intervju s Fidelom Castrom. Leta 1949 se je prvič poročila – s Slovencem, ki mu je povila svojega edinca. Ko se je pri 70 upokojila, je rekla: »Študirala sem slikarstvo in kiparstvo in po nesreči postala igralka. Imela sem veliko ljubimcev in še vedno imam romance. Vse svoje življenje sem imela preveč občudovalcev.«

Gina Lollobrigida

Catherine Deneuve

Sedeminsedemdesetletna Francozinja je znana po vlogah ledenih, skrivnostnih lepotic. V času, ko so številne Evropejke letele v ZDA iskat srečo, je ona ostala doma in postala velika zvezda. Catherine je igralka, pevka, oblikovalka čevljev, nakita, parfumov, očal in celo voščilnic. Zadnja leta še vedno pridno snema, samo leta 2019 se je pojavila v treh filmih, znana pa je tudi po tem, da je zavrnila vlogo Bondovega dekleta. Bila je muza Yvesa Saint Laurenta, borila pa se je prav tako za pravice do splava, saj je bila tudi sama prisiljena narediti nezakoniti splav.

Catherine Deneuve

Faye Dunaway

Ravno je dopolnila 80 let, a pravi, da je samotarska in ji prav nič ne manjka partner. Poročena je bila dvakrat, mama pa postala le enkrat. Njene ličnice in skoraj posmehljiv pogled so začarali marsikaterega moškega. Svoje zasebno življenje skrbno skriva, najbolj znana pa je njena vloga Joan Crawford v filmu Mommie Dearest. Veliko divo Joan je odigrala kot pošastno mačeho po spominih svoje hčere, a resnična Joan je pred smrtjo izjavila, da je med vsemi igralkami le Faye resnična velika diva.

Faye Dunaway

Brigitte Bardot

Še en simbol francoske seksualne revolucije in čutnega poželenja, pripisujejo ji celo, da je svetu predstavila bikini. Odločila se je 'upokojiti' še pred 40. svojo slavo in vpliv pa uporabila za dober namen. Ustanovila je fundacijo za zaščito živali in zanjo zbrala tri milijone frankov s prodajo svojega nakita in druge lastnine. Ima le enega sina, poročila pa se je kar štirikrat, z Bernardom d'Ormalejem je poročena že 30 let. Znana je po številnih izpadih in pogosto je prišla v navzkrižje z zakonom, ne glede na to, da jih danes šteje že 86.