KAJA JUVAN

Vedno igraš proti boljšemu od sebe

»Moj oče je bil včasih športnik, nogometaš, še danes se vedno bori za zmago, vedno se bori do konca in mislim, da sem to kvaliteto dobila po njem,« pravi teniška igralka, ki velja za naš največji up med vzpenjajočimi se tenisačicami. Dobitnica dveh odličij na mladinskih olimpijskih igrah je lani zablestela na najprestižnejšem turnirju na svetu, v Wimbledonu je v 2. krogu gladko s 6:2 dobila prvi niz proti sloviti Sereni Williams in osupnila vse. Za zmago se sicer ni izšlo, je pa Ljubljančanka, hči kardiologinje in kirurga, februarja premagala Serenino sestro Venus. In to po tem, ko je obranila sedem zaključnih žogic. Ustaviti je ne more niti koronakriza.