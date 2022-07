Vedno aktivna Jerca Zajc: Na kolo za zdravo telo

Mnoge ženske z zavistjo gledajo nekdanjo voditeljico Jerco Zajc, saj ima, čeprav je ponosna mama treh otrok, zavidljivo vitko postavo. Lepa svetlolaska pred poletjem nikoli ni v zadregi, ko pridejo na vrsto oprijete obleke in kopalke, saj se zdi, da nima niti odvečnega grama. Vendar pa izklesano telo ni samoumevno, temveč je treba zanj pošteno delati.

In Jerca je od nekdaj ljubiteljica aktivnega življenja. V teh toplih dneh jo boste srečali kje v hribih, ki jih obožuje, na teku in kolesu. Čeprav je zelo zaposlena in ji kot večini žensk primanjkuje časa, se zna vedno organizirati tako, da ga nekaj nameni tudi športu, ki jo 'zresetira', ji napolni baterije in jo navda z optimizmom. Naj vam prišepnemo še to, da brezhibno urejena od glave do peta ni samo lepa, temveč je s kolesom tudi hitra kot blisk. Tokrat se je odpravila v sosednjo Avstrijo, kjer je uživala v naravnih lepotah.