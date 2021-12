Večna ugibanja o otrocih

Vprašanja o tem, zakaj ne postane mama, se v resnici ne tičejo nikogar drugega kot ženske, ki se tako odloči, kljub temu pa družba, ki še vedno bolj slavi mame kot ženske, ki se samouresničujejo na drugih področjih, nenehno drezajo v to tematiko.

To je na lastni koži občutila Jennifer Aniston, ki ji ljudje še danes, čeprav je stara 52 let, pripisujejo nosečnost ali se sprašujejo, zakaj se ni nikoli odločila za otroka. »Kar so nekoč z osebnim življenjem ljudi počeli mediji, danes počnejo navadni ljudje. Bom dobila otroka? Bom pri 52 letih postala mama? Zdaj imamo družabna omrežja in zdi se, kot da so mediji predali meč komurkoli na svetu, ki sedi pred računalnikom, da je ta lahko trol – ali kakorkoli se jim že reče – in maltretira ljudi,« je zvezdnica potožila v nedavnem intervjuju. Igralka ni nikoli razkrila, zakaj se ni odločila za otroke, čeprav je, ko je bila še poročena z Bradom Pittom, trdila, da si jih želi. Medtem ko je Brad po nepričakovani ločitvi od Jen in poroki z Angelino Jolie postal oče šestih otrok, je Jennifer o svojih morebitnih poskusih zanositve molčala in se v nasprotju z zvezdnicami, kot sta Cameron Diaz ali Naomi Campbell, ki sta otroka dobili ena pri 47, druga pri 50 letih, ni odločila za pozno materinstvo. Iz njenih komentarjev na to temo pa je vseeno mogoče razbrati, da je bilo razpredanje o tem zanjo precej boleče.

Jennifer pravi, da je namigi in vprašanja o otrocih danes ne prizadenejo več.

»Včasih sem vse to razumela zelo osebno – govorice o nosečnosti in predpostavke, da sem izbrala kariero namesto otrok. Ljudje nimajo pojma o tem, kaj se dogaja z mano, kako je z mojim zdravjem, ali morda ne morem imeti otrok. Ničesar ne vedo. Vse skupaj je bilo zares boleče in enostavno nesramno,« je znova opozorila v intervjuju, ki ga je dala pred kratkim.