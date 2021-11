IKONA FILMOV ZA ODRASLE

Večna punčka: Ilona Staller - Cicciolina (FOTO)

26. novembra bo največja ikona filmov za odrasle praznovala 70 let. V družbi je pustila močan pečat, saj ji je z dekliško podobo, dolgimi pšeničnimi lasmi, cvetličnim venčkom in izzivalnimi kostumi uspelo podreti številne predsodke in nas naučiti, kako pomembni sta svoboda in strpnost. Kot prva ženska se je iz trdoerotične industrije prebila v italijanski parlament in spisala zgodovino, s tem pa je postala najboljši dokaz za to, da nobene sanje niso nedosegljive.