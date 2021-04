Več kot le lep obraz

Charlotte Casiraghi je pred kratkim postala ambasadorka Chanela ter tako zakorakala po stopinjah svoje matere, monaške princese Caroline, ter babice Grace Kelly, ki sta bili obe muzi te prestižne modne znamke. A 34-letnica se je odločila, da ne bo le še en lep obraz z oglasnih panojev – modno hišo je prepričala, da se je oglaševanja lotila s serijo literarnih pogovorov na temo emancipacije in opolnomočenja žensk.



Na prvo srečanje je povabila pisateljico Camille Laurens, ki v svojem zadnjem romanu obravnava žalitve žensk, spolne zlorabe, splav, materinstvo in gibanje Me Too (Jaz tudi). Čeprav moda in literatura na splošno nimata veliko skupnega, Caroline poudarja, da je povezava Chanela s knjigami še kako tesna, saj sta bila tako Gabrielle Chanel kot Karl Lagerfeld strastna bralca.



Charlotte je tudi sama zaljubljena v knjige, pa tudi sicer je prava intelektualka, zato ne čudi, da se je odločila za tovrstno sodelovanje s Chanelom. Mama dveh otrok in diplomirana filozofinja pa je že pred leti ustanovila tudi forum za pogovor o knjigah – Monaška literarna filozofska srečanja.



