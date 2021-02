Varnost je v tebi

Pri svojem delu srečujem ljudi, ki bi radi ustvarili novo službo, avto, denar, partnerja, hišo, v resnici pa ne vidijo, da iščejo le varnost, mir, sproščenost, stabilnost in notranji mir. Zapomnite si, da gremo vsi v 5. dimenzijo. Vendar gremo lahko tja lahkotno in veselo ali s trpljenjem in tesnobo. Izbira je naša. Realnost samo je, naš pogled na stvari pa ustvarja probleme. Če boste čustveno odvisni od drugih, boste avtomatično kreirali strah pred zavrnitvijo in izgubo. Problemov v resnici ni – vse samo je. Problem ste v resnici vi. Zapomnite si, da če sodite kar koli in se s tem ukva...