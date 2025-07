Valižansko princeso v Wimbledonu pozdravili s stoječimi ovacijami (Suzy)

Zaključek teniškega turnirja v Wimbledonu je tudi letos zaznamoval obisk valižanske princese Catherine, ki ni spremljala le ene, temveč kar dve pomembni tekmi. V soboto se je udeležila ženskega finala med Igo Świątek in Američanko Amando Anisimovo, kjer je podelila pokal zmagovalni Poljakinji in z besedami, da je lahko ponosna nase, potolažila vidno razočarano poraženko.

Po tekmi je Anisimova povedala, da ji je Kate svetovala, naj ostane močna in se vrne še močnejša. »Objem je bil zelo lep trenutek,« je dodala.

Veliko pozornosti sta pritegnila tudi princ George, ki bo naslednji teden dopolnil 12 let, in njegova sestra, princesa Charlotte.

Najmlajši član družine, princ Louis, je tokrat ostal doma.

Princesa, ki je priložnost izkoristila za zahvalo občinstvu za brezpogojno podporo med bitko z rakom, si je pripela ikonično wimbledonsko pentljo v zeleno-vijolični barvi.

Občinstvo je s stoječimi ovacijami pozdravilo princeso ob prihodu, vidno ganjena in nasmejana je pomahala množici in v kraljevi loži sedela ob Billie Jean King, legendarni ameriški teniški igralki in eni najvplivnejših osebnosti v zgodovini ženskega tenisa.

Bodoča kraljica

V nedeljo si je moško finalno tekmo ogledala skupaj z družino: možem princem Williamom ter otrokoma princem Georgeem in princeso Charlotte. Spremljali so dvoboj med Špancem Carlosom Alcarazom in Italijanom Jannikom Sinnerjem, zmagovalcem turnirja, ki je pokal prav tako prijel iz rok princese.

Bodoča kraljica je velika ljubiteljica športa in od leta 2016 uradna kraljeva pokroviteljica Angleškega kluba za tenis na travi in kroket, ki je organizator turnirja v Wimbledonu. V tej vlogi pogosto spremlja tekme in spodbuja razvoj tenisa v Veliki Britaniji.

S svojo prisotnostjo je ponovno pokazala predanost kraljevim dolžnostim in močno osebno voljo ter spoštovanje do dogodka, ki ji je očitno zelo pri srcu, saj je po zaključku zdravljenja raka povedala, da ni še dovolj močna, da bi bila povsod, zato bo skrbno izbirala, katere javne prireditve bo obiskala. Njena prioriteta ostaja družina.