Valižanska princ in princesa se selita (Suzy)
Valižanska princ in princesa se s tremi otroki, princem Georgeem, princeso Charlotte in princem Louisom, selita v nov družinski dom. »Družina Wales se bo letos preselila v novo domovanje,« je za medije sporočil tiskovni predstavnik palače Kensington. Kraljevi par se je leta 2022 preselil v kočo Adelaide v Berkshiru, da bi bil bližje šoli Lambrook, ki jo obiskujejo njuni otroci. Sedaj odhajajo v bližnjo 19 in pol milijonov evrov vredno nepremičnino z osmimi spalnicami, imenovano Forest Lodge, ki prav tako kot sedanje domovanje stoji v Velikem Windsor parku.
»Windsor je postal njihov dom,« je za britanske medije povedal vir blizu kraljeve družine in dodal: »V zadnjih nekaj letih, odkar živijo v koči Adelaide, so doživeli nekaj res težkih trenutkov. Selitev jim omogoča nov začetek in novo poglavje, priložnost, da za seboj pustijo nekatere manj prijetne spomine.«
Zakonca imata tudi Anmer Hall, podeželsko hišo v Norfolku, ter stanovanje v palači Kensington. Kot prestolonaslednik je William podedoval še vojvodstvo Cornwall v vrednosti več kot 1,17 milijarde evrov.
