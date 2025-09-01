KRALJEVA SELITEV

Valižanska princ in princesa se selita (Suzy)

Odhajajo v 19 in pol milijonov evrov vredno nepremičnino z osmimi spalnicami, imenovano Forest Lodge.
Fotografija: Družina upa, da se bo lahko vselila do božiča.
Družina upa, da se bo lahko vselila do božiča.

M. F., Foto: Profimedia
01.09.2025 ob 21:00
M. F., Foto: Profimedia
01.09.2025 ob 21:00

Čas branja: 2:18 min.

Valižanska princ in princesa se s tremi otroki, princem Georgeem, princeso Charlotte in princem Louisom, selita v nov družinski dom. »Družina Wales se bo letos preselila v novo domovanje,« je za medije sporočil tiskovni predstavnik palače Kensington. Kraljevi par se je leta 2022 preselil v kočo Adelaide v Berkshiru, da bi bil bližje šoli Lambrook, ki jo obiskujejo njuni otroci. Sedaj odhajajo v bližnjo 19 in pol milijonov evrov vredno nepremičnino z osmimi spalnicami, imenovano Forest Lodge, ki prav tako kot sedanje domovanje stoji v Velikem Windsor parku.

»Windsor je postal njihov dom,« je za britanske medije povedal vir blizu kraljeve družine in dodal: »V zadnjih nekaj letih, odkar živijo v koči Adelaide, so doživeli nekaj res težkih trenutkov. Selitev jim omogoča nov začetek in novo poglavje, priložnost, da za seboj pustijo nekatere manj prijetne spomine.«

Bodoča britanska kralj in kraljica sta se iz palače Kensington preselila v kočo Adelaide, nedaleč od gradu Windsor.
Bodoča britanska kralj in kraljica sta se iz palače Kensington preselila v kočo Adelaide, nedaleč od gradu Windsor.
V nasprotju s sedanjo nepremičnino, ki je bila začasna rešitev, naj bi princ William in princesa Catherine Forest Lodge dojemala kot svoj dom za vedno. Po poročanju časopisa The Sun družina načrtuje, da bo v hiši ostala tudi po tem, ko bo sedanji prestolonaslednik nasledil očeta. Kraljevi par naj s prenovo in selitvijo ne bi bremenil davkoplačevalcev in bo vse v celoti financiral sam, prav tako v njej ne bo imel stalno nastanjenega osebja. Hiša se ponaša z vrsto originalnih arhitekturnih detajlov, kot so beneška okna, marmorni kamini in okrašeni stropi. V primerjavi z nepremičnino princa Andrewa, ki živi v rezidenci Royal Lodge z 31 spalnicami, je nova hiša princa in princese skromnejša, a še vedno luksuzna. Nazadnje je bila obnovljena leta 2001, prenova je tedaj stala približno 1,75 milijona evrov, nato jo je bilo mogoče najeti za 17.500 evrov mesečno.

Zakonca imata tudi Anmer Hall, podeželsko hišo v Norfolku, ter stanovanje v palači Kensington. Kot prestolonaslednik je William podedoval še vojvodstvo Cornwall v vrednosti več kot 1,17 milijarde evrov.

Luksuzna nepremičnina, stara 328 let, leži v odmaknjenem delu parka, ki obsega 4.800 hektarjev, prenovitvena dela na njej so se že začela.
Luksuzna nepremičnina, stara 328 let, leži v odmaknjenem delu parka, ki obsega 4.800 hektarjev, prenovitvena dela na njej so se že začela.

