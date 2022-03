FILOZOFINJA IN ZALOŽNICA

Valentina Smej Novak: V družbi je porednost zelo pomembna

Uspešna podjetnica, mama treh otrok, strastna bralka. V Ljubljani živi že dlje kot v Prekmurju, a kadar se vrača, reče, da gre domov. Prestolnico osvaja s kolesom in se pošali, da skorajda ne zna po mestu peš. Njeno življenje je prepleteno s knjigami, kuharijo in ustvarjanjem. Predsednica Društva slovenskih založnikov, založnica in glavna urednica založbe Vida mi pove, da jo v zadnjem času navdušuje knjiga Človeštvo, ki pravi, da smo ljudje kljub vsem grozotam, ki se dogajajo, po naravi pretežno dobri. »Kako šokantno! Sočutje je naša največja evolucijska prednost. In to v potrtih prsih up budi,« pravi.