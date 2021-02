Sestre so študija za celovečerni film Fantasy, ki ga Kukla še ustvarja.

Glavna mednarodna nagrada najpomembnejšega filmskega festivala kratkega filma v Clermont Ferrandu je pripadla slovenskemu filmu Sestre režiserkeMlada umetnica nam je zaupala, da je izjemno ponosna, da so v tujini njen film prepoznali kot oseben, intimen in iskren.»Ko so me obvestili o nagradi, sem jim vsa presenečena rekla, da še nikoli nisem dobila nagrade, da nisem zmagala. Ampak potem sem pomislila na to, da mi niso bile nikoli pomembne ne nagrade ne tekmovanja. V umetnosti ni tekmovanj. A vseeno to pomeni, da je film ljudem segel do srca, to pa je priznanje, ki mi največ pomeni. Kakšna sreča in hvaležnost me prevzemata, ko pomislim na to,« nam je svoje občutke zaupala režiserka, ki je dodala, da si to nagrado zaslužijo igralci in igralke, ki so ji izkazali zaupanje in odprli svoja srca.»V ta film, čeprav je kratek in še ni celovečerni, smo vložili ogromno truda, energije, časa, idej, čustev in sebe. Ta nagrada je velika motivacija, da gremo naprej in z ekipo razvijamo celovečerni film Fantasy,« se Kukla veseli naslednjega projekta.