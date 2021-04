V telovadnici piše novo poglavje

Spremenila se je v garačico.

Ljubiteljica vsega lepega in po novem tudi voditeljicaje priznala, da se doslej ni preveč ukvarjala s telovadbo in kilogrami, s katerimi na srečo nikoli ni imela težav, a je kljub temu ugotovila, da je skrb za zdravo telo izjemno pomembna.»Čeprav brez večjih naporov lahko izgubim kakšen kilogram, vem, da to preprosto ni enako, kot če si fit. Zato sem se lani pripravila na bolj konkreten trening in s tem začela novo poglavje. Kako dramatično to zveni! V resnici je šlo za povsem spontano odločitev, da bom svoje telo bolj spoštovala in ga s telovadbo ohranjala v najboljši pripravljenosti,« je nase ponosna Nika, ki je spoznala svojega trenerja, ob katerem se je iz osebe, ki ni bila nikoli preveč navdušena nad telovadnicami, spremenila v predano garačico.Rezultati jo izjemno veselijo in Nika nagajivo prizna, da se veseli poletnih mesecev, ko bo lahko ponosno razkazovali svoj čvrsti trebušček.