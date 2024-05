V svoje vrste jim je uspelo dobiti pevko z bogatimi izkušnjami (Suzy)

Larisa Majcen je nova glavna vokalistka in najlepši obraz ansambla Štrk, ki je na to, da jim je v svoje vrste uspelo pridobiti pevko z bogatimi izkušnjami, seveda ponosen. »Novega sodelovanja sem vesela, saj imam petje zelo rada in si brez njega ne predstavljam življenja,« pravi. V prostem času se posveča predvsem družini in prijateljem. »Čas najdem tudi za fitnes, saj sem rada fit,« nam je zaupala. In še to, da je pred kratkim prvič postala teta. »Neizmerno sem srečna in ponosna na našo zlato punčko!«

Ansambel Štrk letos praznuje 30. obletnico obstoja. FOTO: osebni arhiv

Prihaja s Ptuja, razloži. »Pravzaprav je v meni mešanica Prlekije in Slovenskih goric, po starših seveda. Jaz pravim, da je to nevarna kombinacija,« nam v smehu pove. V glasbi je doživela že marsikaj, veliko doživetij je, vsaj tako upa, še pred njo. »Pojem že od mladih nog, saj sem odraščala v družini muzikantov in pevcev. Sem ljubiteljica narodnozabavne glasbe, predvsem Avsenikove. Vedno mi je bila vzor njihova pevka Ema Prodnik, ki je imela vsaj zame najlepši žametni glas v ansamblu Bratov Avsenik,« pravi.

Ansamblu Štrk se je pred kratkim pridružil novi kitarist Rene Črešnar. FOTO: osebni arhiv

Obožuje živali, predvsem mačje, in naravo. Najraje gre na morje. »Petje je zame protistresna terapija. Ko pojem, pozabim na vsak dan in s tem povezane skrbi, se odklopim od vsega ter preprosto uživam. V največje zadovoljstvo mi je opazovati, kako s petjem in glasbo nekomu polepšamo dan ali večer. V ansamblu Štrk se počutim več kot odlično in sem zelo ponosna, da sem postala njihova članica, saj gre za ansambel, ki ima za seboj bogato tradicijo. Zato se že zelo veselim njihove prihajajoče 30. obletnice in koncertov, ki se bodo zvrstili v tem sklopu. Smo odlična ekipa in ni dvoma, da bomo to sezono 'razturali'!«

Larisa Majcen je postala pevka in najlepši del ansambla Štrk. FOTO: osebni arhiv

Hkrati ostaja del ansambla Lah-ov Boris s prijatelji, kjer poje v tercetu skupaj z Matjažem Mrakom in Alenko Frece. Lani so sodelovali na Ptujskem festivalu in osvojili orfeja kot najboljši kvintet, 24. septembra pa v Žalcu prirejajo prvi samostojni večer Avsenikove glasbe, ki se ga prav tako že zelo veseli.

Še vedno je del ansambla Lah-ov Boris s prijatelji. FOTO: osebni arhiv

Zgodba ansambla Štrk se je začela pisati leta 1994, pozneje se je v zasedbi zvrstilo kar nekaj članov. Po pevcu je v ansambel prišla pevka Vika Skok (pozneje Kolarič), ki je s Štrki pela sedem let. Nadomestila jo je Maja Oderlap, po dveh letih jo je zamenjala Nataša Janžek, za njo so se v krajšem obdobju zvrstile še pevke Vanja Fekonja, Ksenija Šašek in Eva Šolinc. S prihodom Larise Štrki upajo na novo, daljše sodelovanje, saj so jo poslušalci takoj sprejeli za svojo. Morda tudi zato, ker ima v sebi, kot je povedala, nekaj prleške krvi.