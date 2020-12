V svoj dom sta sprejela tri mladiče

Mlada glasbenika Zala Kralj in Gašper Šantl sta velika ljubitelja živali, zato marsikoga ni presenetila novica, da sta v svoj dom sprejela nove člane. Ja, prav ste slišali! Zala in Gašper se nista odločila le za enega kosmatinčka, temveč kar za tri.



Na uho jima je namreč prišla novica, da so v zavetišču Mačji dol dve muci poimenovali po njiju. Mucki sta želela posvojiti, ker pa sta imela njuna mačja soimenjaka zdravstvene težave, to ni bilo mogoče. Kljub temu to Zale in Gašperja ni ustavilo, saj sta med obiskom spoznala še Pepco, Doro in Mateja. »Spoznala sva ta čudovita mačja bitja in to je bila ljubezen na prvi pogled,« sta razkrila mlada glasbenika in mucke odpeljala v svoj topli dom, kjer po novem ne manjka še več smeha in zabave.



Glasbeni dvojec se s posvojenci odlično znajde, v prihodnjih dneh, tednih in mesecih pa nam Zala in Gašper obljubljata veliko mačje vsebine na svojih družabnih omrežjih.