V Števerjanu po primorskih notah

Takole je na rumeno vešpo naključni obiskovalec festivala posadil Ivico Vergan.

Šopek najlepših dam narodno-zabavne glasbe zadnjo julijsko nedeljo v Števerjanu (z leve): Florjana Lampe Žgavec (Ansambel Vrtnica), Nina Kovšca (Špadni fantje), Anita Kadenšek (Veseli svatje) in Ivica Vergan (Primorski fantje)

Na glasbenem večeru so zadnjo julijsko nedeljo nastopili Primorski fantje, Ansambel Škorpijoni, Špadni fantje, Veseli svatje, Vrtnica in Zadetek, koncert pa je povezovala že nekaj let stalna voditeljica festivala. Publika je prisluhnila vižam, ki so v minulih letih postale uspešnice na narodno-zabavni sceni in so se poslušalcem na minulih festivalih v Števerjanu pa tudi pozneje najbolj vtisnile v spomin. »Organizatorji trdno verjamemo, da bomo lahko prireditev, kot jo vsi poznamo, spet pripravili prihodnje leto,« se nadeja predsednica zamejskega društvaDa je bilo vzdušje prešerno, so nam potrdili tudi Primorski fantje, ki so bili kot vsi drugi povabila seveda zelo veseli. Tudi zato, ker so pred četrt stoletja prav med borovci v Števerjanu prvič zapeli in zaigrali valček Decembrski dan, ki je postal njihova velika uspešnica. »In lepšega darila kot stati na istem zmagovalnem odru si ob 25-letnici pesmi kot avtorica in soizvajalka ne bi mogla želeti,« je za revijo Suzy povedala, pevka Primorskih fantov, ki je junija letos, dan pred dnevom državnosti, tudi sama praznovala okrogli jubilej.Ni pomembno, kateri, a mirno lahko zapišemo, da je Ivica na odru še vedno tako poskočna in plešoča, da bi ji odpisali vsaj dve desetletji. Še bolj so bili Primorski fantje, ki letos beležijo že 47 let obstoja na glasbeni sceni, veseli, da jih je v Števerjanu pozdravilin pohvalil njihovo ubrano petje ter zvočno usklajenost.»Veseli smo bili tudi vnovičnega srečanja z gospo, dolgoletno urednico slovenskega programa Radia Trst A, ki je bila na naših začetnih festivalskih nastopih. In snidenja z vsemi dolgoletnimi prijatelji Števerjanci pa tudi radijsko in televizijsko ekipo Rai,« nam je še zaupala Ivica Vergan, ki je polegzaščitni znak Primorskih fantov, poleg njiju na odru za prešerno vzdušje skrbijo še Ivičin sin, harmonikarin, prav tako odlični pevec, bas kitarist, saksofonist in še kaj bi se našlo med inštrumenti, ki jih obvlada.Primorski fantje, ki so poleg valčka Decembrski dan predstavili še eno festivalsko uspešnico, polko z naslovom Z vešpo rumeno te bom ujel, katere avtor je v celoti Bogdan Gerk, pa so med nastopom doživeli še eno presenečenje. Prav med izvedbo te polke se je namreč na rumeni vespi pred odrom popeljal naključni obiskovalec festivala ter na vozilce pozneje posadil tudi Ivico. Kam jo je odpeljal, ne bomo izdali. Glavno je, da je bilo v Števerjanu tudi letos luštno, čeprav je trajalo le en večer. A že drugo leto se bo morda tam spet pelo in igralo tri dni.