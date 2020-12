V sredo se bodo pregrevale strasti, božič bo harmoničen

Petek, 18. 12.

Saturn je že v vodnarju, Luna tudi, Jupiter pa bo jutri. Zavel bo veter sprememb. Jasno bo, da tako ne bo šlo več naprej, in vedno bolj bomo čutili potrebo po svobodi. Zvečer boste imeli preveč energije in boste težko zaspali zaradi vznemirjenja.

Sobota, 19. 12.

Dopoldne bomo imeli občutek, da se začenjajo spremembe, upanje, da se bodo sprostile omejitve, kar nas bo navdajalo z optimizmom in pogledom v prihodnost. Popoldne in zvečer vseeno ne sanjajte preveč, saj sledi razočaranje.

Nedelja, 20. 12.

Dan za počitek in lenarjenje. Luna v ribah ves dan ne dela pomembnejših aspektov. Nič se nam ne bo ljubilo, občutljivi bomo in utrujeni. Najbolje bo, da si ogledamo romantični film v dvoje ali ustvarjamo, pečemo …

Ponedeljek, 18. 12.

Sončev prestop v kozoroga nas bo prizemljil in odvzel nekaj decembrskega optimizma. Jasno bo, da moramo pogledati realno sliko, zavihati rokave in se lotiti dela. Že danes lahko naredite načrt in začnete spremembe pri sebi.

Torek, 22. 12.

Z novo energijo Lune v ovnu se bomo zagnali naprej in imeli dovolj moči, da postorimo zadnje obveznosti, se lotimo fizičnega dela ali športnih aktivnosti. Popoldne je čas za zmenek ali romantične trenutke s partnerjem.

Sreda, 23. 12.

Težaven dan, lahko izvemo črne novice, povezane z vojnimi žarišči, kriminalom in nasiljem. Pazite nase in se izogibajte neprijetnim situacijam. Umirite jezo in ves dan, predvsem pa zvečer, ne podpihujte provokacij.

Četrtek, 24. 12.

Sprva bo dan naporen, srečevali se bomo z blokadami in razočaranjem zaradi prevelikih pričakovanj. Od 18, ure dalje pa si lahko pričarate harmoničen in prijeten družinski večer, poln užitkov, dobrot in malih pozornosti.

Po eni strani bomo zaradi prestopa Jupitra in Saturna v odprtega vodnarja začutili, da prihaja čas drugačne energije, osvoboditve in gradnje pravičnejše družbe, po drugi pa se bomo še vedno močno zavedali omejitev ter morali realno pogledati na težko situacijo. Tudi ponedeljkov zimski solsticij oz. prestop Sonca v kozoroga spodbuja odgovornost, resnost, ambicioznost in treznost.Prav vesel tako kljub Veneri v strelcu prvi praznični teden ne bo, vse do svetega večera se bomo bolj kislo veselili, obdarili in družili – najbolje, kot se v karanteni pač lahko. Opozoriti velja še na kvadrat Marsa in Plutona v sredo, ki s svojo uničevalno energijo pregreva strasti in spodbuja nasilje. Ne zadržujte se na nevarnih krajih, ne zapletajte se v nepotrebne spore in provokacije, previdni bodite s pirotehniko in pazite nase.Četrtek bo z Luno v biku stabilen, želeli si bomo dobrot in užitkov. Okoli 13. ure nas bodo še bremenile ovire in črne misli, po 14. uri ne pretiravajte s hrano in pregrehami, ker boste preobčutljivi, pa ne jemljite zares družinske drame. Po 18. uri pa bosta Lunina trigona na Sonce in Merkur poskrbela za harmonično in prijetno božično vzdušje, tako da bo večer kljub koroni harmoničen.