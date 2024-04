V petih letih se je veliko spremenilo (Suzy)

Uroš Steklasa in Tjaša Hrovat Steklasa že nekaj let tako v zasebnem življenju kot glasbeni karieri plujeta skupaj in veljata za enega najuspešnejših parov na naši sceni. Lani sta koncert v Cankarjevem domu razprodala v rekordnih 36 urah, leto 2023 sta zaključila z več kot stotimi nastopi.

Njuna glasba je sinonim za romantiko, saj pristne občutke ves čas prepletata z ustvarjanjem in vsaka njuna pesem ima posebno zgodbo. Tako je tudi s priredbo Smolarjeve skladbe Na travniku, ki je luč sveta ugledala pred petimi leti in je še vedno ena njunih najljubših. Ob izletu z Urošem in njuno edinko Lori na Veliko planino je pevka nedavno podoživela občutke iz leta 2019, ob pogledu na prostrane in cvetoče travnike je njeno srce kar zaigralo.

»Spet sva se znašla na travniku med žafrani, tako kot pred petimi leti. Zdaj le s to razliko, da skladbo poznate že vsi, namesto dveh pa smo zdaj trije,« se je spomnila pestrega obdobja, ko so na Veliki planini za omenjeno skladbo posneli videospot ter z družinsko fotografijo razveselila spletne prijatelje.