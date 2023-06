V njegov dom je vdrl moški z nožem

Na londonsko domovanje britanskega igralca Benedicta Cumberbatcha se je spravil petintridesetletni moški, ki mu je uspelo vdreti skozi vrtna vrata, povzročil je razdejanje na vrtu in poskušal razbiti okno, da bi vstopil. Nazadnje je z nožem iz stene iztrgal domofon ter vpil: »Vem, da ste se preselili sem, upam, da hiša pogori!« Igralec, njegova žena Sophie in njuni trije otroci so bili v hiši do kosti prestrašeni, medtem ko je moški vdiral. Ker je policija hitro prispela, je pobegnil, a so ga prijeli tudi zaradi DNK, ki ga je pustil na domofonu. Neki prodajalec hrane je pričal, da mu je moški malo pred tem dejal, da gre v hišo Benedicta Cumberbatcha, da jo požge do tal. Razloga za svoj napad ni navedel, igralca in njegovo družino pa skrbi, kaj se bo še zgodilo, saj je prejel le kazen 290 evrov in prepoved približevanja družini.