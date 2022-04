V najhujših trenutkih si želiš umreti

Svet je pretresla novica, da Bruce Willis trpi za afazijo, ki prizadene možgane in med drugim povzroči težave z govorom, s pisanjem in razumevanjem tako govora kot pisanja. Do nje lahko pride tudi zaradi možganske kapi ali udarca v glavo.

Sharon je pred dvajsetimi leti utrpela možgansko krvavitev.

Bruce je eden najbolj priljubljenih igralcev, saj v Hollywoodu ne najdejo nikogar, ki bi o njem povedal karkoli slabega. Novico je sporočila vsa njegova družina, v katero poleg žene Emme in hčerk Rumer, Scout, Tallulah, Mabel in Evelyn šteje tudi nekdanjo ženo Demi Moore, s katero sta bila poročena trinajst let, skupaj imata tri starejše hčerke in sta tudi po ločitvi ostala tesna prijatelja. Bruce je zadnja leta snemal kot po tekočem traku in šepeta se, da je to počel, da bi zaslužil čim več denarja, preden mu bolezen odvzame moč nastopanja. Zato je igral tudi v slabših filmih, tako so mu letos na podelitvi nagrad razzie (ki so kontraoskarji in nagrajujejo najslabše nastope) dodelili kar samostojno kategorijo, imenovano najslabša vloga Brucea Willisa v letu 2021.

Ko je družina svetu sporočila novico o diagnozi, so umaknili vse njegove nominacije in se tudi opravičili. Zdaj je veliko bolj jasen tudi njegov intervju leta 2013, ko je na vprašanje o filmu Umri pokončno: Dober dan za smrt odgovoril: »Privošči si sendvič in pojdi po nakupih.« Takrat so vsi menili, da je bil pod vplivom prepovedanih sovi, resničnost pa je zdaj videti le še bolj temačna.

Za afazijo sta sicer trpeli tudi igralki Emilia Clarke in Sharon Stone. Prva je utrpela dve anevrizmi. »V najhujših trenutkih sem si želela umreti,« je priznala. »Moja kariera, vse moje sanje so bile odvisne od tega, ali bom znala brati, razumevati in govoriti. Mislila sem, da je konec mojega življenja.« Njena afazija je minila v tednu dni na intenzivnem oddelku po operaciji. Sharon pa po drugi strani po možganski kapi še vedno malce jeclja, morala se je naučiti hoditi in govoriti. A izkušnja me je naredila močnejšo in čustveno bolj inteligentno,« pravi.

Emilia je imela dve anevrizmi pred desetimi leti in danes vodi dobrodelno organizacijo za okrevanje po možganskih poškodbah.

Vzroka za Bruceovo težavo še ne poznamo, zato tudi ni znano, ali je ozdravljiva. Mi držimo pesti zanj.