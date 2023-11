Blažka Müller v Španijo v najboljši družbi (Suzy)

Voditeljica, prevajalka in profesorica Blažka Müller je velika oboževalka španskega in portugalskega sveta, zato ni presenetljivo, da je s seboj na obisk v špansko prestolnico vzela tudi otroka, hčerko Stelo in sina Leva Luko.

Z 'zvezdico' v četrti Malasaña FOTO: osebni arhiv/instagram

Proste dni so izkoristili za skok v Madrid, kjer so seveda veselo pohajkovali po ulicah, si ogledali umetnine v muzeju Prado, na strehi hotela Riu uživali v razgledu na mesto ter si celo ogledali širšo pokrajino Kastiljo.

Le kakšen bi bil obisk Madrida brez športnega ovinka?! FOTO: osebni arhiv/instagram

»V daljavi skoraj lahko vidiš viteza Don Kihota!« se šali simpatična nasmejana Blažka, ki je najsrečnejša prav v družbi otrok, na katera je ponosna tudi zato, ker sta drug drugemu izjemna zaveznika.