Ana Soklič se je v Monaku počutila kot kraljica!

Naša evrovizijska predstavnica Ana Soklič je s svojim izrazitim interpretacijskim vokalom očarala tudi organizatorje prestižnega Plesa v maskah v Monaku, kjer je na njihovo povabilo nastopila pred dnevi. V slovitem Hôtel de Paris Monte-Carlo je zapela skladbe Hello, Amen in Voda, saj so organizatorji želeli, da se predstavi s svojim avtorskim repertoarjem. Ana je po nastopu, ki ji bo za vedno ostal v spominu, strnila svoje občutke in nam zaupala, da je bila celotna izkušnja resnično lepa. »Vrhunec mojega repertoarja velikega plesa v maskah je bila skladba Amen, ki so jo res čudovito naj...