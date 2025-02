V London prišli številni znani iz filmskega sveta (Suzy)

Princ William in princesa Catherine sta letos preskočila podelitev britanskih oskarjev, čeprav je on predsednik Britanske akademije za film in televizijo. Ker imajo otroci počitnice, so se odločili ta čas preživeti kot družina na karibskem otoku Mustique. A kljub temu je London zajel vihar blišča in slave iz filmskega sveta.

Ambasador

Lahko bi rekli, da je bil nominiranec Colman Domingo ta večer ambasador znamke Versace.

FOTO: Profimedia

Izstopa

To ji vsekakor moramo priznati. Ariana Grande že vso sezono nagrad nosi zanimive kreacije, med njimi je tudi ta izpod šivanke hiše Louisa Vuittona.

FOTO: Profimedia

Lepotica

Pred dobrimi štiridesetimi leti je postala miss ZDA, od tedaj je Vanessa Williams ustvarila zavidanja vredno kariero, na rdeči preprogi pa vedno navduši. Tokrat v olivni obleki Pamelle Roland.

FOTO: Profimedia

Tatica pozornosti

Tudi Arianina soigralka v filmu Žlehtnoba, Cynthia Erivo, navdušuje v nenavadnih opravah. Čeprav moramo priznati, da ne vemo, ali naše oko bolj pritegne njena obleka ali manikira.

FOTO: Profimedia

Njeno leto

Kot vsako sezono nagrad se kar nekaj imen ponavlja na rdeči preprogi in med nominiranci, med njimi je letos Demi Moore, ki je bila v McQueenovi obleki videti kot vitražno okno.

FOTO: Profimedia

Kot diamant

Sveže zaročena Selena Gomez se je bleščala v Schiaparellijevi obleki, ki ji je z nakitom dodala še malo več dragih kamnov.

FOTO: Profimedia

Presrečna

Ko je prejela nagrado, se je Zoe Saldaña, ki je nosila obleko modne hiše Saint Laurent, zahvalila tudi možu. »Tako lep si,« je dahnila na odru.

FOTO: Profimedia

Kje je zabava?

Dvainsedemdesetletni Jeff Goldblum je dokaz, da se nekateri oblečejo nalašč za zabavo.

FOTO: Profimedia

Zmajevka

Marisa Tomei se je odločila za žametno črnino Sophie Couture z zmajevskim detajlom.

FOTO: Profimedia

Še vedno brez ličil

Pred časom je priznala, da bi se zdaj počasi že rada naličila, a se boji odziva ljudi. Pamela Anderson je vseeno žarela v obleki hiše Jacquemus.