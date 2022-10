V kuhinji z Alyo in Majo Založnik (FOTO)

Ko so predstavili prenovljen kuharski kanal, ki je izredno priljubljen tudi med slovenskimi ljubitelji kuhanja, se je za štedilnikom sukal Primož Dolničar.

Edinemu slovenskemu kuharju, ki ima na 24Kitchen svojo oddajo, so jesensko kosilo pomagale pripraviti Alya, Maja Založnik in Irena Yebuah Tiran. Slovenske glasbenice so tudi spretne kuharice, zato so navzočim spotoma in v sproščenem vzdušju zaupale še kak kuharski nasvet ali trik.

Primož, ki je tudi avtor kuharske knjige Z vrta na mizo, pa nam je opisal dve novosti, ki jima v zadnjem času namenja veliko časa in ljubezni: kmalu bo odprl nov kulinarični studio, poleg tega pa naravnost uživa na svoji kmetiji.

Primož z Ireno, ki je s sestro Leticio Slapnik Yebuah vodila zadnji niz epizod Kuhinja na kolesih.

