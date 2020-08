V kopalkah je kot najstnica

Pri 46 letih se lahko voditeljica in modna poznavalka Lorella Flego pohvali z zavidljivo vitko postavo in čvrstimi mišicami, ki bi ji jih zavidale še najstnice. Da je videti kot ena izmed njih, pa so jo pohvalili številni oboževalci na instagramu, kjer je Lorella objavila fotografijo v kopalkah.



Seveda pa čvrsto telo zanjo ni nekaj samoumevnega, njena skrivnost je namreč v tem, da po 18. uri zapre hladilnik in pije samo vodo, redno teče, dela trebušnjake, poleg tega pa se trudi, da bi jedla zdrave in kakovostne obroke. Vse našteto se ji torej še kako obrestuje, lepa Lorella pa pripadnicam nežnejšega spola na srce polaga, naj se ne trpinčijo, naj izpustijo izčrpavajoče diete in pozabijo na čudežne zvarke.



»Telovadba v smislu gibanja bi morala biti naša rutina. Drugače ne moremo govoriti o zdravem življenju,« pravi Lorella, ki s svojimi nasveti in objavami na družabnih omrežjih navdihuje ženske.