Goli Luka Špik v jezero po odpornost

Prvak in večkratni prejemnik olimpijske medalje je marsikoga presenetil s precej neprepoznavnim videzom. Luka Špik si je ustvaril življenje v Londonu, kjer je cenjen kondicijski trener. Že v aktivni športni karieri nas je pogosto navduševal z divjimi pričeskami, tokrat pa je dolgim lasem dodal še brado in svoj videz spremenil v stil, ki spominja na obdobje hipijev. Očitno se je našel v svobodnem, nekonvencionalnem življenjskem slogu, kar dokazuje tudi s kopanjem v ledeno mrzli vodi. Med obiskom rodne Gorenjske je izkoristil priložnost in kar gol smuknil v jezero, na katerem je nekoč uril svoj zmagovalni talent. Zdaj v njem krepi imunski sistem in nas spodbuja, da lahko s tem tudi sami storimo nekaj koristnega za zdravje. Najprej v mrzlo vodo, potem pa v vročo dvorano, kjer se pod Špikovo taktirko poti veliko profesionalnih in amaterskih športnikov.