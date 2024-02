V enem izmed filmov je imel le 55 kilogramov (Suzy)

Čeprav se je rodil v Walesu, je Anglež, njegova mama je bila cirkusantka, oče poslovnež. Družina se je veliko selila, pri osmih je nadobudni baletnik posnel prvo reklamo za Lenor in pri trinajstih dobil vlogo v filmu Imperij sonca. Starši so se ločili, ko je imel sedemnajst let, pustil je šolo in se z očetom in sestro preselil v Los Angeles.

Steven Spielberg ga je izbral med 4000 dečki, ki so želeli nastopiti v filmu Imperij sonca. FOTO: profimedia

Z Winono Ryder v filmu Čas deklištva FOTO: Profimedia

Leta 1994 je nastopil v filmu Čas deklištva, svet pa navdušil z vlogo v Ameriškem psihu. Za film Izginjanje se je deset let pozneje prvič odločil za skrajno spremembo videza in izgubil 30 kg. Temu je sledila trilogija o vitezu teme, začenši s filmom Batman: Na začetku, za katero je moral pridobiti mišično maso in 35 kilogramov.

V filmu Izginjanje je imel le 55 kilogramov. FOTO: Profimedia

Leta 2011 je prejel oskarja za vlogo, zaradi katere je utrpel tudi hernijo diska. FOTO: Profimedia

Oskarja je prejel za še eno transformacijo: kot boksar, čigar kariera se zaključi zaradi odvisnosti od drog v filmu Borec. Od leta 2000 je poročen s Sandro 'Sibi' Blazic, nekdanjo asistentko Winone Ryder, ki danes dela kot kaskaderska voznica.

Za vlogo nekdanjega podpredsednika ZDA Dicka Cheneyja v filmu Mož iz ozadja se je spet zredil za 18 kilogramov, prej pa tudi za Ameriške prevare. FOTO: Profimedia

S Sibi ima 18-letno hčerko Emmeline in desetletnega sina Josepha. FOTO: Profimedia