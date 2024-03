Matejeve oboževalke komaj čakajo, da si jih bo pobril (Suzy)

V seriji Skrito v raju je Matej Zemljič pravi magnet za ženske poglede. Vendar mu gre počasi že na živce, da si nekateri ustvarjajo vtis le na podlagi videza. Lepotec sicer ne skriva svojih atributov, ampak ne želi, da bi zaradi zunanjosti spregledali njegov značaj. Ob pravem času je prišlo povabilo, naj zaigra v filmu, v katerem mu ni treba biti popoln. Preden se postavi pred kamero, mu maskerke s posebno maso in postopkom naredijo brazgotino na uho.

Za vlogo si je moral pustiti brke in brado, kar zakrije občudovani deški obraz. Končno je dobil priložnost, da pokaže širšo paleto igralskih sposobnosti in mu ni treba biti klišejsko privlačen. Pokazal nam je utrinke iz zakulisja, kako se vživlja v lik Tiborja in se pripravlja na krvavo sceno. Oboževalke je povprašal, ali se mu podajo obrazne kocine, pa so mu v en glas zatrdile, da komaj čakajo, kdaj si jih bo pobril.