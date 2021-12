Zaljubljeno silvestrovanje: v dvoje je lepše (FOTO)

Najlepši razplet leta je, če si ob njegovem koncu z nekom, ki ga neizmerno ljubiš. Vsakdo žal nima te sreče, zato pa so naši golobčki toliko srečnejši, ker lahko preživijo vsaj delček praznikov v dvoje. Na smučkah Anamarija Lampič in Boštjan Klavžar imata velikansko srečo, da si ne delita le najglobljih čustev, ampak tudi delovno mesto. Smučarska tekačica in njen trener sta vse leto vpeta v poslovni odnos, ki pa ga spretno uravnovešata z zasebnostjo. Pred odhodom na novoletno turnejo sta se odela priložnosti primerno in v stilu proslavila najlepši del leta. Narava dela jim tega namreč ne o...