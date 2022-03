V Afriko na delo in počitnice

Odkar je plesalec, koreograf in plesni sodnik Miha Krušič daljnega leta 2003 prvič stopil na afriška tla, se je zgodila čisto posebna kemija, ki traja še danes. Postavni umetnik se je enostavno zaljubil v to čudovito deželo, njihovo pokrajino, ljudi in običaje. Od takrat se vsako leto vrača v Republiko Južno Afriko, kjer je tudi cenjen pedagog in koreograf.

Na povabilo tamkajšnje plesne organizacije svoje bogato znanje in izkušnje na tečajih in delavnicah prenaša na mlade in občuduje njihovo predanost delu in željo po učenju.

Nekajkrat je z njim na drugi konec sveta potovala tudi njegova izvoljenka Ana Klašnja, odkar pa so se njune poti razšle, se na pot odpravlja sam. Tudi letos pa je komaj čakal, da spakira kovčke, sede na letalo in se poda na nepozabno afriško avanturo.