Uživaški Joker Out na kolektivnem dopustu (Suzy)

Tokrat so si povsem zasluženo vzeli nekaj tednov premora, saj je za njimi najbolj turbulentno leto doslej. Osvojili so srca Slovenk in Slovencev ter celotne Evrope, zdaj pa uživajo na Tajskem. Odklopili so se od obveznosti in se prepustili sanjskim plažam, luksuzni nastanitvi z zasebnim bazenom ter razvajanju z omamno hrano.

Večkrat se odpravijo tudi na kakšno lokalno zabavo, ki jih prirejajo na tamkajšnji peščeni obali. Predvsem pa počivajo, kajti do konca decembra jih čaka še nekaj mednarodnih koncertov, potem se bodo posvetili nastajanju naslednjega albuma.

Vsaj za zaključek leta se bodo na odre vrnili malce spočiti in z lepo osončeno kožo.