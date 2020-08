Uživam v vlogi očeta

Čeprav se redko razgovori o novem poslanstvu, je pevec Gašper Rifelj vendarle malce razvozlal svoj jeziček. Biti očka je nekaj sanjskega, pravi in ponosen je, da je njegov sin Brin tako krasen dojenček. Odkar se je rodil, je življenje dobilo smisel in še bolj zavzeto se lahko posveča glasbeni karieri, saj inspiracija za pesmi kar vre iz njega. Trenutki v troje so neprecenljivi, trenutno s punco Majo in njunim otročičkom uživajo v Piranu, kjer pevec že za dobro jutro odteče 10 kilometrov. Potem pa se lahko ves dan posveča malčku, ki je menda priden po mamici. Poudaril je še, da uživa v očetovski vlogi in je ne bi zamenjal za nič na svetu, zato smo prepričani, da bosta z drago v bodoče povečala družino.