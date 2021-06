Uživa med rožicami

Cvetoči travnik in prepevanje, to je največja svoboda, v kateri uživa Tinkara Kovač. Dolgo je morala čakati na trenutek, ko bo lahko spet sprostila svojo ustvarjalnost in najgloblja čustva, zato je že prav vzhičena, da se bo to poletje spet družila z oboževalci.



»Meseci se polnijo z datumi za nastope, gledališkimi predstavami in koncerti, kar me osrečuje in navdaja z optimizmom. Do takrat pa se bom naužila pristne narave, ki nas letos še posebno darežljivo boža s pisanim cvetjem. Sonce na nebu in sonce na zelenih travnikih, kaj bi si človek še lahko želel lepšega,« je poletno razposajena pevka, s katero bomo lahko kmalu prepevali njene največje uspešnice.



Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: