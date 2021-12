Teja in Jani Jugovic se utapljata v delu

Tisti, ki veste, kakšen stres in zalogaj predstavlja gradnja hiše, dobro razumete zakonca Jugovic. Te dni se namreč posvečata velikanskemu družinskemu projektu, saj sta si v okolici Domžal kupila novi dom v četrti gradbeni fazi.

Pred njima so tako še dolgi in naporni meseci izbire ključnih segmentov, da bo bivalni prostor urejen in opremljen do potankosti tako, kot sta si zamislila.

Največjo preglavico jima povzročajo barve, saj sta pri njih vsak na svojem bregu in s težavo najdeta kompromise. Vendar so to sladke skrbi, ker se Teja in Jani zavedata, da na koncu vedno nekdo popusti.

Dolgo sta čakala na ta projekt, zato usmerjata vso energijo v čim hitrejše dokončanje, da se bodo lahko že na pomlad preselili v svoj novi družinski raj.