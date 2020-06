Ustvarjalna Zala in Gašper: spet iščeta smisel življenja

Pred dnevi sta mlada glasbenika in zaljubljenainobjavila fotografijo, ob kateri sta zapisala: »Zloži me kot origami.« Njuna izjava se je marsikomu zdela drzna, v resnici pa gre za njun novi glasbeni izdelek, ki sta ga poimenovala Origami. Simpatična glasbenika sta tudi tokrat ostala zvesta sama sebi in naš glasbeni prostor obogatila s čutno melodijo in globokim besedilom, s katerim sta se tokrat še posebno dotaknila svojih najbolj zvestih oboževalcev. Pesem, s katero znova iščeta smisel življenja in ki je izšla štiri mesece po izidu njunega albuma 4, sta dopolnila s poletno obarvano zgodbo, ki sta jo sestavila iz preprostih morskih utrinkov.