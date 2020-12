Ustvarjalna Rebeka Dremelj: Nepremagljiva ne počiva

»Na našem spletnem mestu se je v kratkem času začela povezovati skupnost nepremagljivih žensk. Zdelo se nam je, da bomo še bolj povezane, če bomo enako dišale,« se namuzne Rebeka. »Novi parfum se imenuje Differo by Nepremagljiva, namenjen pa je močnim ženskam, ki vedo, česa si v življenju želijo, in jih nič ne spravi na kolena, torej nepremagljivim ženskam, kar smo v tem času, ko smo morale kombinirati obveznosti službe in družine, prav vse.«Resnica o BožičkuPorodila pa se ji je tudi ideja za otroško slikanico. »Pravljica nosi naslov Božiček obstaja? in je namenjena starejšim od osem let, ki že dvomijo o dobrem ...