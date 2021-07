Uspešno postavljanje na noge

Saša Einsiedler je rojena z ascendentom v močnem, kraljevskem, ognjenem levu, ki žari, blesti, samozavestno in odločno kaže svoje sposobnosti in se zlepa ne preda. Njeno Sonce, ki je hkrati tudi vladar horoskopa, je v raku, kar jo zmehča, naredi bolj čustveno, občutljivo, zamerljivo, predvsem pa jo usmeri v družinsko življenje in poudari njeno materinsko vlogo. Njegova povezava z Neptunom ji daje karizmo, zanimanje za duhovnost in ustvarjalnost, z Uranom napredne ideje in potrebo po svobodi. Le kvadrat z Marsom lahko prinese kakšno težavo, med drugim je to tudi aspekt za športne nezgode, ki s...