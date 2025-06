Oboževalce so razveselili s skladbo Podeželski rock'n'roll, ki je del njihovega drugega albuma Zan'ga dej!, in se kmalu za tem podali na novo dogodivščino – turnejo, ki jim bo za vedno ostala v lepem spominu. Fantje so si po nastopih na vseh koncih Slovenije oddahnili in nam zaupali načrte za vroče poletje. Samo Kališnik, Blaž Jenkole, Domen Kovač in Matic Plevel so svojo pot začeli med pandemijo. Z izvirnostjo in energijo so ustvarili popolno kombinacijo podeželskega rokenrola in zelo hitro postali ena najbolj zaželenih zasedb pri nas. Za njimi je večmesečna turneja, ki jo fantje opisujejo k...