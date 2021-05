Uspešen Žan Milosavljević

Žan med ustvarjanjem svoje specialitete – štrukljev

Lanskoletni zmagovalec MasterChefa ima veliko razlogov za dobro voljo. Odkar so ga razglasili za najboljšega kuharja v šovu, je zavihal rokave in se zagnal v delo. Ni čakal, da ga bodo drugi vabili k projektom, ampak je raje sam ustvaril priložnosti in prepričal ljudi, naj mu zaupajo.Njegove pice in burgerji, ki jih peče ob vikendih, so postali pravi hit, pohvali pa se lahko tudi s tem, da je s kreativno ekipo strankam ponudil popolne obroke, kot se v ameriškem prevodu imenujejo njegovi kulinarični paketi Perfect Meals. Dobesedno žari od zagnanosti, hkrati pa premore še toliko energije, da je v red spravil tudi svoje telo.Priden in predan je treningom, kuhalnici in vedremu duhu, saj pravi, da mu brez ljubezni do dela in življenja ne bi uspelo doseči tako zahtevnih ciljev.