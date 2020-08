Uspešen zabušant

Prihaja sprememba z dežjem in ohladitvijo

Čez dan je bilo pretežno jasno, zvečer pa se bodo na severu pojavile krajevne nevihte, napoveduje agencija za okolje. Ob tem so izdali tudi opozorilo, saj bodo prehodno narasli posamezni vodotoki. Reke imajo v večjem delu države malo, v severni in severovzhodni Sloveniji pa srednjo vodnatost. Pretoki rek se počasi zmanjšujejo. Danes zvečer in v noči na nedeljo bodo prehodno narasli