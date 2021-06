Uspeh Janeza Bratovža: V pokoju do sanjske pogodbe

Dobrote so šle za med.

Svoje specialitete je najprej prodajal prek spleta, zdaj pa bodo na voljo tudi v trgovinah.

Dobrote kulinaričnega mojstra so že zdavnaj segle onkraj slovenskih meja. V dobrih 40 letih izjemne kariere je kuhal številnim pomembnežem doma in po svetu. In ravno v letu, ko je dobil odločbo, da se lahko upokoji,še na misel ne pride, da bi živel kot drugi upokojenci in se predajal brezdelju.Nasprotno, ker zaradi zaprtih gostiln gostje niso mogli k njemu, je on prišel h gostom, in sicer tako, da je nekaj svojih mojstrovin zapakiral v lične kozarčke in jih ponudil na spletu. Dobrote so šle za med, razveselili so se jih številni ljubitelji vrhunske kulinarike. Tudi v eni izmed velikih trgovinskih verig, v kateri so se odločili, da Janeza in njegove izdelke povabijo na svoje police.»Zelo sem vesel tega sodelovanja, ki je tudi velik organizacijski zalogaj,« pravi slavni kuhar. Glede na to, da je trgovinska veriga razširjena po vsej Evropi, je to zanj res sanjski dosežek. Pa naj še kdo reče, da se ne more tudi na pragu upokojitve roditi izjemen posel.