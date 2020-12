Usodno srečanje na silvestrovo

Ajda je na snemanju pokazala tudi, kako gibčna je.

Medtem ko igralci, pevci in plesalci ter drugi umetniki komaj čakajo, da bodo spet lahko stopili pred občinstvo, naše ministrstvo za kulturo molči kot grob. Ainne počivata, v Mestnem gledališču ljubljanskem pa se ne dajo. Vsako leto je njihova tradicionalna silvestrska predstava razprodana veliko vnaprej, letos pa si jo boste imeli priložnost ogledati kar na spletu!Za silvestrovo namreč načrtujejo ekskluzivno spletno premiero romantične drame Jazz, ki jo je spisal in režiral. V polnem teku so tudi priprave za gledališki list in plakate, na fotografiranju pa Ajdi in Sebastianu ni bilo treba držati razdalje. Igralca, ki sta par že nekaj let, v predstavi igrata popolna tujca, ki se srečata na balkonu razkošne vile na zabavi v maskah, oba oblečena v ptiča. Večer, zvezde, glasba in penina jima prinesejo nekaj zelo posebnega. Če želite biti priča tej edinstveni zgodbi tudi vi, si lahko privoščite druženje z njima na silvestrski večer!