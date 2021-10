Usodni pogled na ekonomski fakulteti (FOTO)

»Z Janezom sva se prvič spogledala dvajsetega oktobra na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, na predavanju dr. Ribnikarja o bančništvu. To je bil usodni pogled, ko v očeh vidiš onkraj osebnosti oziroma dušo človeka. A proces približevanja je bil počasen, oba sva pač čutila, da se dogaja nekaj velikega, in sva bila previdna. Zato pa je bilo silno romantično: ti počasni premiki v bližini in hrepenenje med njimi ... Ko sva si priznala, da je to to, sva se brez zadržkov spustila v projekt 'preživeti vse življenje skupaj',« se Azra spominja prvih dni z ljubljenim možem in dodaja, da sta se hitro tudi poročila. Oba sta bila stara dvaindvajset let in pol.

Poročnega dne nimata v najlepšem spominu, saj njena tašča ni bila najbolj navdušena nad sinovo izbiro.

»To sva storila, le da zavarujeva najino ljubezen pred vsemi tistimi, ki ji niso bili naklonjeni. Poročila sva se v mestni hiši, poročno kosilo je bilo v gostilni Čot v Pijavi Gorici. Na poroki so bili najožji družinski člani: starši, sestri, dve teti in en stric, ter trije najini najboljši prijatelji. Spominjam se, da je bila poroka polna negativnih čustev s strani njegove družine oziroma njegove mame; midva pa sva komaj čakala, da bo ta cirkus za druge mimo in začneva legalno živeti najino skupno zgodbo. Zato poročnega dne sploh ne praznujeva, za oba je bil mučen. Praznujeva pa tisti dan, ko sva se prvič spogledala oziroma zagledala – 20. oktober,« iskreno pove pisateljica.



Spoštovanje drugega je ključno

Zakonca Širovnik dolga desetletja svoje ljubezni praznujeta tako, da se vsako leto na ta dan zasmejeta, da sta že natanko toliko in toliko let skupaj. »Hkrati pa ugotoviva, da je globina najinega odnosa enaka. Nagajivo obujava spomine na tisti dan. Nič drugega. To je samo najino,« pravi avtorica številnih uspešnic in hitro navrže še, da je recept za uspešen zakon podoben receptu za vsak uspešen odnos – razumevanje sočloveka, sočutje in prijateljstvo ... Čutenje drugega bitja v vsej njegovi razsežnosti, z vsemi njegovimi potrebami, željami, borbami in negotovostmi.

»Človek človeku mora biti predvsem sočlovek! Odnos je grajenje in odgovornost. Čeprav temelji na zaljubljenosti, je most na drugo stran, pot ljubezni, tlakovan pa mora biti s prijateljstvom in spoštovanjem. Nikoli nisva iskala napak drug pri drugem in sva vedno vztrajala v občudovanju tistega, kar sva drug pri drugem cenila. In še danes je tako.«