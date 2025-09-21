Usodni da Mine Pal in Dragana Miheliča: Grajska poroka na Slovaškem (Suzy)

LJUBEZEN

Mina Pal, po novem gospa Mihelič, je vsestranska in simpatična voditeljica, ki je dolga leta sodelovala z Jožetom Potrebuješem.

»Pravijo, da prve ne pozabiš nikoli in da nikoli ne reci nikoli. Pri meni se je zgodilo oboje. Ko sem najmanj pričakovala in si želela, sem po dvajsetih letih po naključju, če temu lahko rečemo tako, znova srečala svojega prvega delodajalca in ljubezen Dragana. Zdaj sva si po petih letih sreče na prvo septembrsko soboto v čudovitem gradu na Slovaškem, od koder je doma njegova mama, znana operna pevka, izmenjala prstana in si obljubila zvestobo,« veselo pove televizijska voditeljica. Mladoporočenca sta v zakon pripeljala otroke: ona hčerko Leilo, on svoje tri. Mina in Dragan sta se poročila na ...