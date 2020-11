Usodna je bila policijska ura

Nesreča nikoli ne počiva, kar je pred dnevi na lastni koži izkusil radijski voditelj Robert Pečnik - Pečo. Eden najslavnejših Domžalčanov je namreč doživel nesrečo, ko se je vračal domov z obiska pri prijatelju, ki se je pred kratkim preselil.



»Dvajset minut do devete ure sem se odpravil domov, da bi prišel še pred policijsko uro. Bila je popolna tema, zavil sem za vogal hiše in nisem opazil, da je tam klančina za v garažo. Z desno nogo sem zadel ob rob, z levo pa kakšen meter stopil v prazno. Ni mi bilo jasno, kako sem 'odletel' na ravnem, nato pa sem le dojel, kam sem stopil,« se nesrečnega večera spominja Pečo. Rezultat njegovega hitenja so namreč izpah stopala, večkratni zlom stopalnih kosti in potrgane vezi.



Kljub vsemu Pečo, ki je uspešno prestal operacijo, na prihodnje tedne gleda z veliko optimizma, ob tem nam je še zaupal, da kar osem tednov ne bo smel stopiti na nogo, pri hoji pa bo moral še nekaj časa uporabljati bergle.