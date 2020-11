Usoda Melanie Trump

Vendar je prva dama v svojem mandatu povsem pozabila na korenine in nekdanjo domovino, kar je marsikoga razžalostilo. Tudi Američani so od nje pričakovali več, a so dobili hladne, brezizrazne in pogosto odmaknjene nastope, s čimer se je v zgodovino zapisala kot ena najmanj učinkovitih predsedniških žena.Da je Melania Trump v očeh javnosti tako zanimiva kot lanski sneg, ni presenečenje. Vsaj za tiste ne, ki poznajo ozadje nevsakdanjega odnosa med prvo damo in predsednikom Donaldom, zaradi katerega je morala lepotica okoli sebe zgraditi ledeni grad. Niti sanjalo se ji ni, v kaj se podaja, ko je na pragu prve predvolilne kampanje ...