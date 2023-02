Urška Majdič: Kris je središče njenega vesolja

Glede na to, da ima doma še tri leta starega sina Krisa Maja, so se številni vprašali, kako ji uspe. Urška pa se na to le skrivnostno nasmehne.

»Zame se v umetnosti vse prepleta. Tako scenariji kot pesmi so zgodbe. Za film sva skupaj s Tilnom napisala scenarij in glasbo. Za šalo sva si napisala še manjši vlogi, kar je bilo zelo zabavno, oba pa sva tudi producenta in organizatorja. Slednje je manj zabavno. Gre za ogromen projekt, in čeprav se sliši zelo lepo in romantično, je to največji projekt najinega življenja do sedaj in velik izziv z največjimi lekcijami,« pove Urška.

V filmu je zaigral tudi Sašo Đukić.

Intenzivno popotovanje

Čeprav nista več par, s Tinom lepo sodelujeta v vlogi staršev in sodelavcev.

A hkrati jo je časovna stiska med snemanjem rešila treme. »Enostavno se nisem imela časa pripravljati, ker je bilo toliko drugega dela. Preden sem stopila pred kamero, sem bila že zaspana in tako premražena, da sem se tresla. Bala sem se, da mi bo pred kamero teklo iz nosa. A smo izpeljali,« se smeji glasbenica, ki se je z ustvarjanjem filma podala na novo pot. »Še naprej bom pisala scenarije in glasbo, naj bo to za koncerte, radio, film, igre, oglase. Zaradi te izkušnje in vsega, kar sem se naučila iz sodelovanja z Leonom Firštom, ki je pomagal pri ustvarjanju glasbe za Nekaj sladkega in naredil vse aranžmaje, sem se res naučila pomembnih reči. Popotovanje se je začelo zelo intenzivno, a se nadaljuje in strastno se veselim vseh nadaljnjih izzivov,« veselo pove.

Tudi sinček rad sede za klavir

Urška je že v mladosti pisala zgodbe.

Urška je tudi zelo ljubeča, skrbna, tudi stroga mamica čudovitega sinka Krisa Maja. »On je središče mojega vesolja, a se trudim najti tudi čas zase, za treninge ninjutsuja in stvari, ki me veselijo. S Tinom sva lepo organizirana in preživiva veliko kakovostnega časa s sinčkom,« pove umetnica, ki se je s Tinom sicer razšla, starševske zadolžitve pa si lepo razdelita. »Kris Maj je poln energije, iskriv, čustven in zelo navihan. Obožujem ga. A včasih je res naporno, da se kar usedem in izvajam dihalno tehniko za pomirjanje. Ko se stisne k meni, mi da poljubček, ko se smeje ali mirno zaspi, je moje srce polno ljubezni,« pove z nasmehom.

In ker jabolko ne pade daleč od drevesa, je deček po njej podedoval ljubezen do glasbe. Rad sede za klavir, in čeprav ga ne obvlada, se že vidi, da ima prirojen občutek za glasbo. Urška ga ne bo k ničemur silila, pač pa ga bo spodbujala pri vsem, kar ga bo pozitivnega navduševalo. Vesela je, da je vsak dan večji in lepo napreduje. »Zdaj mi je lažje, ker že marsikaj razume in veliko stvari zna oziroma jih hoče narediti sam, tudi zaigra se že sam. A je po drugi strani vseeno tako navihan, da je bilo lažje, ko je bil pač v vozičku kot dojenček,« je iskrena Urška, ki se veseli novih filmskih in glasbenih izzivov.