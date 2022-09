Urška Klakočar Zupančič: Čas za družino je zelo pomemben

Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič je tudi mama devetletnih dvojčkov Filipa in Davida, ki sta poimenovana po močnih zgodovinskih osebnostih, saj smo pod temi imeni poznali mnoge pomembne kralje, je pred časom priznala. Ko je eden od dečkov zelo zgodaj zbolel za redko obliko epilepsije, se ji je podrl svet, saj so bili njegovi napadi pogosti in zelo močni, zdravljenje pa ne preveč uspešno.

»To je bila najhujša izkušnja v mojem življenju. Dokler ne držiš v naročju lastnega otroka, za katerega ne veš, ali bo spet vdihnil ali ne, ne veš, kako grozno je lahko,« pravi. »A prav zaradi tega so vse druge situacije v življenju zame verjetno mnogo lažje, kot bi bile sicer.« K sreči je v Nemčiji odkrila specialista epileptologa in po dveh letih se je sinovo stanje dovolj umirilo, da je laže zadihala. Zato pa danes izkoristijo vsak trenutek in ga preživijo skupaj, zato so takole uživali tudi na otroški predstavi Robin Hood v SLG Celje.